Prende forma la nuova scuola di Castiadas progettata dall’architetto Fabrizio Leoni per essere un luogo dalla didattica innovativo, aperto a tutti ed elegante. Lo scorso martedì il sindaco Eugenio Murgioni ha preso parte al sopralluogo nel cantiere, a Olia Speciosa. “È emozionante – ha detto il primo cittadino - vedere prendere forma un progetto che, fino a poco tempo fa, era soltanto su carta. L’architetto ci ha illustrato le scelte progettuali che puntano sulla qualità architettonica, sull’attenzione al contesto ambientale e sulla centralità degli spazi destinati ai nostri studenti”.

Col primo cittadino erano presenti, fra gli altri, una delegazione composta dall’ingegnere Ilaria Lussu, dal responsabile dell’area tecnica Costantino Belloi e dalla task force edilizia scolastica della Regione (Valeria Sanna, Ramona Vidili, Lorenzo Grussu.

La nuova scuola – due milioni e 800mila euro il costo dei lavori, fondi Pnrr - ospiterà gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado. “Sarà una struttura moderna, funzionale, tecnologicamente attrezzata – ha detto ancora Murgioni - pensata per il benessere quotidiano, per la didattica innovativa e per accompagnare la crescita armoniosa dei nostri ragazzi”. L’obiettivo “è aprire le porte del nuovo istituto – ha concluso - già nel prossimo anno scolastico per consentire ai nostri studenti di iniziare un nuovo percorso in un ambiente ricco di opportunità”.

