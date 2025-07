La biblioteca comunale di Sinnai apre per tre giorni a Solanas nella sede del Centro ambientale in via del Mare. Aprirà il 24 luglio, il 7 e il 21 agosto dalle 9,30 alle 11,30. Per eventuali prenotazioni di libri telefonare alla biblioteca 0707690900, sito internet biblioteca@comune.sinnai.ca.it

