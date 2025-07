È stato arrestato all’alba dai carabinieri della locale stazione un uomo di 37 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari.

Il provvedimento è legato a fatti avvenuti la sera del 10 ottobre 2024, quando il 37enne è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della madre, nonostante un preciso divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti.

I militari lo hanno intercettato a circa 300 metri dalla casa della donna, una 56enne casalinga residente a Monserrato, dopo un tentativo di fuga a piedi.

Quella non era stata la prima violazione dei provvedimenti cautelari: l’uomo, infatti, era già stato arrestato in flagranza per analoghi episodi, ignorando ripetutamente l’ordine di allontanamento dalla casa familiare. L’ultimo episodio ha portato a una condanna definitiva, per la quale l’uomo dovrà ora scontare una pena residua di cinque mesi e ventinove giorni di reclusione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Uta, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata