«È possibile che, grazie a finanziamenti illimitati, si continuino a riqualificare aree a discapito della funzionalità?». A porre la domanda al popolo della rete è il consigliere comunale di Cagliari Giuseppe Farris, intervenuto su Facebook dopo la presentazione ufficiale del progetto di riqualificazione di viale Merello e piazza dell’Annunziata, avvenuta oggi all’interno dell’aula magna della Facoltà di Ingegneria.

L’assemblea, molto partecipata, ha visto la presenza di numerosi residenti di una zona da tempo alle prese con traffico intenso e scarsità di parcheggi. Proprio questi due aspetti – viabilità e sosta – sono stati al centro perplessità di alcuni residenti. Per Farris il progetto è in «ossequio al mainstream imperante a Bruxelles e sull’altare dell’agenda green»: finanziato con 10 milioni di euro di risorse europee, prevede l’ampliamento dei marciapiedi, la realizzazione di parcheggi tra gli alberi, attraversamenti pedonali rialzati, nuove aiuole fiorite, un impianto di illuminazione pubblica rinnovato e un nuovo sistema per i sottoservizi idrici e di raccolta delle acque piovane.

I lavori, secondo quanto comunicato dall’amministrazione, inizieranno nel 2026 e si concluderanno nel 2028. «Qui, in realtà, in modo scientifico, l'amministrazione Comunale continua a combattere la guerra delle auto, alla viabilità, alla vita dei residenti e delle attività commerciali».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata