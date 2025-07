Incidente stradale vicino a Porto Corallo, in territorio di Villaputzu.

Ad avere la peggio è stato uno scooterista di 56 anni di Villaputzu finito in ospedale in codice rosso, ma per fortuna solo per dinamica: le sue condizioni sono apparse poi meno gravi di quanto si era temuto.

L'uomo sarebbe finito a terra dopo l'impatto con un'auto. Sulla dinamica non si hanno ancora particolari. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito.

Illeso il conducente dell'auto.

