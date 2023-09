Inizia sabato a Sinnai la festa in onore dei Santi Cosma e Damiano, copatroni del paese.

Alle 18 è prevista la vestizione dei santi e il rosario per gli ammalati. Alle 19, la Messa in parrocchia e la processione che accompagnerà i santi nella loro chiesetta alla periferia dell’abitato.

La festa andrà avanti sino al 27 del mese. Per domenica, alle 9 è in programma una ciclopedalata con partenza da San Cosimo e arrivo alla chiesetta di campagna di Sant’Elena. Alle 10 Messa, con invitati speciali medici, infermieri, Oss e associazioni di Volontariato. Al termine, festa tutti assieme. Alle 17 messa per gli ammalati e gli anziani. Alle 18 animazione con i ragazzi dell’oratorio.

Lunedì Giornata Eucaristica a San Cosimo. Martedì messe nella mattinata e alle 19. Alle 20,30 Musica sotto le stelle a cura del coro “Il pentagramma”. Il 27 settembre, alle 19, messa, fuochi artificiali e rientro dei Santi in processione dalla loro chiesetta alla parrocchia.

