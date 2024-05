Prestigioso riconoscimernto per la classe 2 A della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo n.2 di via Caravaggio a Sinnai. All'intera classe è stato conferito il Premio “Vittorio Occorsio”, per la IV Edizione del progetto “La Giustizia adotta la scuola”.

Il premio è stato attribuito per «il riconoscimento dell’entusiasmo, della partecipazione attenta e intensa dimostrata dalle studentesse e dagli studenti», guidati dalle professoresse Maria Agostina Masoni, Maria Assunta Perra, Brunella Pisu, durante gli incontri svolti con i tutor del progetto: la Segretaria generale della Fondazione Vittorio Occorsio, la professoressa Melina De Caro, il generale Luca Corbellotti, il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, e il Tenente colonnello Andrea Berti, Comandante dei RIS di Cagliari.

Il premio attribuito è stato un viaggio d’istruzione di due giorni a Roma, che ha permesso alle studentesse Federica Anedda, Gaia Barfucci, Marta Cocco, Marta Ledda, Sofia Monni, Eleonora Mura, Aurora Putzu e agli studenti Riccardo Cannas, Simone Lai, Gianmarco Marini, Matteo Murgia, Nicola Struglia, accompagnati dalle docenti Maria Agostina Masoni e Brunella Pisu, di visitare il palazzo della Consulta con la guida del Giudice Costituzionale Francesco Viganò, e di percorrere i luoghi della memoria al Ghetto ebraico, a via Caetani in occasione della Giornata nazionale della Memoria delle vittime di terrorismo.

Il progetto ha permesso di scegliere una vicenda legata ad attacchi terroristici e alla lotta alla criminalità organizzata degli anni ’70 e ’80. Il percorso educativo ha permesso la sensibilizzazione sulla cultura della legalità e sull’importanza dei valori di onestà, coraggio e giustizia e del rispetto dei diritti individuali e collettivi, che devono essere preservati attraverso la memoria di quanti pagarono con la propria vita per affermare i valori di libertà della Costituzione.

Per il prossimo 21 maggio 2024, la "Fondazione Vittorio Occorsio", organizza presso il Liceo Classico “Dettori” di Cagliari, una mattinata conclusiva del Progetto “La Giustizia adotta la Scuola- Focus Sardegna”, dove la classe 2^ A dell’Istituto comprensivo n.2 di Sinnai parteciperà insieme a tutti gli Istituti sardi che hanno aderito al progetto. L'obiettivo è quello di poter raccontare le sensazioni, le emozioni provate e rendere partecipi gli altri studenti e studentesse delle esperienze maturate durante questo percorso.

Il 10 luglio, su Rai Cultura, andrà in onda invece uno speciale dedicato al progetto “La Giustizia adotta la scuola” alla memoria ed esempio civile del magistrato Vittorio Occorsio, Medaglia d’oro al valore civile, dove le studentesse e gli studenti della 2 ^ A conversano con Eugenio Occorsio, figlio del magistrato vittima di un attentato terroristico di matrice neo-fascista avvenuto a Roma il 10 luglio 1976.

