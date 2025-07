Qualche mese fa era stata festeggiata a lungo in occasione del suo 104esimo compleanno: la nonnina di Sinnai, Giuseppina Melis, è morta ieri sera lasciando un grandissimo cordoglio in paese. Madre di una famiglia numerosa, sino a qualche giorno fa stava bene: una donna straordinaria che ha vissuto nel culto del lavoro e dell'amore per i figli, per i nipoti e i pronipoti.

Una nonnina religiosissima, generosa, che sino alla fine ha conservato una buona salute e una memoria di ferro, tornando spesso indietro nel tempo a ricordare il passato. Sino agli anni Ottanta, Giuseppina Melis ha gestito anche una polleria: tanto lavoro, ma anche tante soddisfazioni. C

ol marito Raffaele Moi, commerciante di mandorle, ha gestito pure il bar storico di via Roccheddas. Ieri si è spenta serenamente, circondata dall'affetto di tutti.

