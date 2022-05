Uno spaccato di vita sinnaese del secolo scorso. Il pensionato Angelo Perra propone un suo nuovo libro sulla Sinnai del Novecento, ricordando la vita e la gente del tempo: un lavoro affascinante con 314 foto, nella stragrande maggioranza inedite, che testimoniano attraverso tre capitoli: l’assetto urbano di Sinnai con angoli in gran parte scomparsi e le ricerche sui personaggi a cui sono state intitolate alcune vie storiche, una ricca documentazione fotografica inerente la trasformazione del vecchio campo sportivo, lo stadio Sant’Isidoro, ormai solo un sbiadito ricordo, un cenno ai numerosi club giovanili sorti nei primi anni ’60 e in attività sino agli inizi degli anni ’80. E ancora, personaggi da tempo scomparsi ma non dimenticati e che sono stati o hanno avuto una parte importante nella crescita della collettività sinnaese in qualità di amministratori, medici, intellettuali, imprenditori. E una serie di avvenimenti o fatti piacevoli, come le ricorrenze civili e religiose, i numerosi riti matrimoniali con l’immancabile corteo per le vie paesane di parenti e amici, inoltre il libro evidenzia anche lo storico torneo di calcio estivo iniziato nel lontano 1967, ma anche avvenimenti drammatici accaduti nel secolo scorso.

Infine uno sguardo a tutto tondo sulla frazione di Sinnai, Solanas. Tutto questo “descritto” attraverso fotografie, provenienti dal suo nutrito archivio fotografico, dalle numerose persone e famiglie che gentilmente gli hanno affidato e che egli ha ringraziato nelle pagine dedicate alle referenze fotografiche. Le immagini con relative ed esaustive didascalie sono in parte testimonianze orali ma soprattutto ricerche eseguite presso archivi pubblici e privati.

Il libro di Angelo Perra dal titolo: “Sinnai: logus, personas e fatus de bidda nosta” con prefazione del sindaco Tarcisio Anedda consta di 337 pagine. Alla fine è riportato un indice analitico dei nomi con circa 2800 citazioni. Tutto questo e altro in un’opera gradevole da sfogliare e leggere, insomma un libro da avere in tutte le case di Sinnai. Angelo ha realizzato nel corso degli anni diverse mostre fotografiche riguardanti i vari aspetti della realtà del suo paese natio.

È autore di diverse pubblicazioni: “Sinnia, sinniesas e sinniesus”; “Bixinus e bixinaus”; “La devozione sinnaese ai Santi Cosma e Damiano” con la collaborazione di Antonello Orrù; e infine, nel 2016, “Sinnai: il ‘900 in Pratz’e Cresia”.

