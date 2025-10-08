Si rinnova a Sinnai l’appuntamento di metà ottobre con il coro maschile Segossini, che anche quest’anno ha organizzato la decima rassegna canora per ricordare i coristi Eugenio Murgia e Pinuccio Serra, scomparsi prematuramente.

La manifestazione si svolgerà sabato 11 ottobre, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara.

Al concerto parteciperanno anche i cori Valsassina di Cremeno e il coro In Cordis Jubilo di Pirri.

Sarà una serata di musica che spazierà in diversi generi, dal sacro al profano.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione dell’amministrazione comunale e del parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai.

