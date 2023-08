L'obiettivo è ambizioso. Si parte domani in occasione della festa del Redentore a Nuoro con l'avvio della rassegna corale itinerante fra le quattro storiche province della Sardegna. Il progetto, "Cantus e melodias de cuatru Provincias”, è del coro Serpeddì di Sinnai che si pone l’obiettivo di implementare il canto tradizionale e di autore nelle nuove composizioni musicali polifoniche e d'insieme delle rispettive regioni storiche della Sardegna. Alla rassegna che si concluderà a dicembre hanno aderito, con Sinnai, altri tre gruppi delle altre tre storiche province sarde: Oristano, Sassari e Nuoro.

Quattro gli appuntamenti previsti: il primo è in programma domani, venerdì, a Nuoro. Il secondo appuntamento si terrà a Ozieri per la provincia di Sassari, il terzo a Oristano. L’ultimo, come detto, a Sinnai. Tutte le esibizioni si terranno in teatri civici, o comunque in strutture adeguate all'evento, dando a tutte le corali la possibilità d potersi esprimere al meglio.

Domani, come detto, l’inizio di questo tour al Parco Sa Tanca Manna di Nuoro alle 20,30 col coro Serpeddì, i cantori di via Majore di Nuoro, l’orchestra Popolare sarda di Maracalagonis, il Coro San Teodoro di Paulilatino e il coro Città di Ozieri.

Il progetto, come spiega Tonio Lussu, presidente del coro di Sinnai, «viene proposto grazie al contributo della Regione e in particolare del servizio di Lingua e cultura sarda dell’Assessorato della Pubblica Istruzione».

