Auser Sinnai è un’Associazione di volontariato che conta oltre 200 iscritti. È sorta nel 2010 con lo scopo di favorire l’invecchiamento attivo delle persone, organizzando attività che portino le persone a socializzare: laboratori di cucina, di cucito e di intreccio, gite per far conoscere il territorio, corsi per insegnare l’uso dello smartphone.

L'associazione si avvale di una sola auto per il trasporto gratuito degli utenti. Ora ha deciso di acquistare un minibus da nove posti. Per questo è stata promossa anche una lotteria con la vendita di quasi tremila biglietti. Domani mattina in Piazza Sant'Isidoro verrà effettuata l'estrazione dei vincitori dei premi previsti. Tanta la solidarietà insomma, anche se per l'acquisto del mini bus occorrono ancora tanti soldi.

Il servizio di trasporto è gestito dal “Filo d’Argento”, con due volontari Auser, con l’accompagnamento di persone non autonome presso i propri luoghi di cura o per l’acquisto di beni di prima necessità: ritiro di farmaci e presidi presso le farmacie ospedaliere, o anche supporto per altre necessità di tipo burocratico. L'auto attualmente in dotazione all'associazione è stata acquistata anni fa col contributo dei soli soci.

«Si tratta di un servizio molto importante, e talvolta indispensabile: basti pensare - dice il presidente dell'associazione Bruno Pilleri - che nel solo 2022 ha realizzato oltre 350 accompagnamenti di persone che, senza Auser, non avrebbero avuto nessuno a cui rivolgersi, o si sarebbero trovate a dover sostenere ingenti spese. Purtroppo l’utilitaria usata non permette di effettuare servizi multipli in contemporanea, per cui talvolta, a malincuore, il servizio non può essere prestato. Per ovviare al problema il Comitato direttivo ha deciso di dotarsi di un mezzo più capiente, un “minibus” a 9 posti da utilizzare, oltre che per il filo d’Argento, anche per offrire alle persone sole la possibilità di trascorrere una giornata diversa e rilassante partecipando ad una gita fuori porta, o, in estate, a una giornata al mare».

Per contribuire a finanziare l’acquisto, l’Associazione ha organizzato la “Lotteria del Minibus”, con un montepremi del valore di quasi tremila euro, ripartiti in 59 premi, costituito grazie alla straordinaria generosità degli esercenti di attività produttive e commerciali del territorio di Sinnai e dintorni.

I 3.000 biglietti posti in vendita sono quasi esauriti, grazie alla massiccia adesione dei cittadini che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare l’attività dei volontari di Auser Sinnai, e che condividono con loro il sogno di incrementare l’attività con il minibus.

Il ricavato della lotteria non basterà da solo a coprire il costo del nuovo mezzo, ma l’Associazione ha in cantiere l’organizzazione di altri eventi che aiutino a raggiungere lo scopo previsto.

L’estrazione dei premi si terrà domani 6 gennaio 2023 alle ore 17, in Piazza S. Isidoro, presso la Sala Polivalente.

