L’amministrazione comunale invita tutte le associazioni sportive e i cittadini interessati a partecipare alla riunione preliminare per l’organizzazione del 53esimo torneo di calcio "Coppa Città di Sinnai". L'incontro fra gli interessati si terrà il 13 maggio alle 19 in Municipio.

Nell'occasione verranno illustrate le principali novità e regole dell’edizione 2025, che si svolgerà presso il campo sportivo di Bellavista, con inizio previsto nella seconda metà di giugno e conclusione nei primi giorni di agosto.

Il torneo è riservato ai cittadini sinnaesi (di nascita o residenza) maggiorenni, in regola con il tesseramento e in possesso del certificato medico agonistico. Ogni squadra potrà tesserare fino a 22 calciatori, con un massimo di 10 non sinnaesi e 6 tesserati FIGC.

Ammessi anche minorenni dai 15 anni (solo per i 15enni sarà necessario un certificato di raggiunta maturità agonistica) in su, con apposita liberatoria firmata dai genitori.

