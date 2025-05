I carabinieri delle stazioni di San Vito e di Villasalto hanno chiuso gli accertamenti sul drammatico incidente di ieri sera al 21esimo chilometro della nuova Orientale sarda: le condizioni del turista tedesco di 74 anni, accompagnato ieri in codice rosso al Brotzu, sarebbero stazionarie.

Più fortunata la connazionale che viaggiava con lui sul sellino posteriore della Bmw 650 che avrebbe sbandato dopo essere entrata in collisione con un'auto: la donna, 64 anni, ha riportato solo contusioni anche se è stata accompagnata anche lei in ospedale per accertamenti.

I carabinieri che hanno agito al comando del maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito, avrebbero ricostruito la dinamica dell'incidente ma in merito e sulle eventuali responsabilità viene mantenuto uno stretto riserbo.

© Riproduzione riservata