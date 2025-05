Risposta immediata da parte della Asl 8 di Cagliari all'appello per la medicina dell'ospedale san Giuseppe di Isili. Arrivano infatti due medici a sanare la carenza che si creerà a breve. In un comunicato l'azienda indica anche due date, il 15 maggio e il prossimo 15 giugno, per l'arrivo delle due nuove figure. Entusiasmo da parte del territorio per l'apertura della Asl che ha da poco accolto il nuovo commissario Aldo Atzori. Scongiurato qualsiasi timore di chiusura soprattutto in vista dell'estate e adesso si attende la visita del dirigente per dare altre speranza al piccolo presidio.

