Una nuova serata di “Incontri di montagna”, la rassegna tematica che unisce sport, natura e tutela ambientale, ideata da Marco Mura e Amos Cardia. L'appuntamento è alle 18 di venerdì in biblioteca a Sinnai.

Per la prima volta si parlerà dell’Everest, grazie al lungo trekking affrontato da Stefano Vascotto (già ospite con la sua esperienza sul GR 20 in Corsica, divenuto libro e documentario) e Stefano Pintore.

I due escursionisti parleranno del loro viaggio sulle tracce degli alpinisti Hillary e Tenzing, di luoghi e incontri mozzafiato. In occasione di questo appuntamento verrà proiettato in anteprima il documentario “Sagarmatha” realizzato da Stefano Vascotto, in cui verrà narrata l’esperienza diretta con l’Everest e la sua storia. Seguirà il dialogo con i protagonisti del trekking himalayano e la discussione sul prodotto documentaristico realizzato da Vascotto.

A condurre la serata sarà Marco Mura (pedagogista appassionato di attività sportive a contatto con la natura), certo del fascino che susciteranno le immagini e le parole che animeranno la serata di questo penultimo appuntamento della quarta edizione del progetto.

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