Mandas, approvata la relazione di fine mandato 2020-2026A commentare il percorso è stato il sindaco Umberto Oppus, che ha sottolineato il lavoro svolto dalla maggioranza
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L'amministrazione comunale di Mandas ha approvato la relazione di fine mandato relativa al periodo 2020-2026, una legislatura eccezionalmente prolungata a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il documento traccia il bilancio dell’attività amministrativa degli ultimi anni, mettendo in evidenza risultati e criticità affrontate in un contesto complesso. Tra i dati più significativi emerge - fanno notare i rappresentanti della maggioranza - la forte riduzione dell’indebitamento comunale, indicata come uno degli obiettivi centrali perseguiti dall’esecutivo.
A commentare il percorso è stato il sindaco Umberto Oppus, che ha sottolineato il lavoro svolto dalla maggioranza: «In questi cinque anni abbiamo raggiunto alcuni importanti obiettivi, come per esempio la riduzione al minimo della percentuale di indebitamento del nostro Comune ottenuta cancellando i mutui e non facendone nuovi». Un risultato certificato dagli uffici competenti. «L’Ufficio Finanziario, nella persona del dottor Sebastiano Tore, ha certificato che siamo riusciti a ridurre l’indebitamento del 79,12 per cento in soli cinque anni», ha aggiunto Oppus.