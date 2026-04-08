Si terrà il prossimo 15 aprile alle ore 11 presso la Sala consiliare (Via Leonardo da Vinci) un incontro di presentazione del nuovo Centro diurno dedicato alle persone con disabilità. La struttura è di imminente apertura a Villaputzu.

Durante l’incontro verrà illustrato il nuovo servizio, con la partecipazione della cooperativa che ne curerà la gestione.

Saranno approfonditi il funzionamento, le finalità e le opportunità offerte dal centro, pensato per rispondere ai bisogni della comunità e migliorare la qualità della vita dei suoi utenti. Sarà anche possibile visitare i nuovi locali.

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