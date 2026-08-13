il disservizio
13 agosto 2026 alle 13:14
Sinnai, guardia medica chiusa nella notte
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Ancora una notte di chiusura alla Guardia medica di Sinnai. La direzione del Distretto Quartu Parteolla comunica che, a causa della indisponibilità del personale medico di assistenza primaria a ciclo orario, la sede della Guardia Medica di Sinnai resterà chiusa dalle ore 20 di oggi, giovedì 13 agosto, alle ore 8 di domani 14 Agosto.
Gli utenti per eventuali necessità assistenziali, possono recarsi presso la sede della Guardia Medica di Quartu Sant'Elena.
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