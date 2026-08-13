

Sapori della tradizione e musica dal vivo protagonisti questa sera a Escalaplano, dove è in programma la “Sagra della vitella”. L'appuntamento è per oggi, giovedì 13 agosto, dalle 20.30, lungo corso Sardegna, davanti alle scuole elementari, dove sarà allestita la cena in piazza.Il menù prevede malloreddus al ragù di carne, vitella arrosto, pane e formaggio, pomodorini e acqua o vino. Il costo è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Una serata pensata per valorizzare i sapori e le tradizioni locali, che non terminerà con la cena. Al termine della sagra, infatti, spazio alla musica con il concerto dei Tazenda, tra le formazioni più conosciute del panorama musicale sardo. La “Sagra della vitella” si inserisce così nel calendario degli appuntamenti estivi di Escalaplano, con una serata che unirà gastronomia, tradizione e spettacolo nel centro del paese.

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