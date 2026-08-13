Tre giornate tra devozione, tradizione, folklore e musica. Da oggi a sabato 15 agosto 2026 Villasalto celebra San Cristoforo con un ricco calendario di appuntamenti religiosi e civili organizzati dal Comitato 86/96/06, con il patrocinio del Comune.

I festeggiamenti prendono il via questo pomeriggio alle 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo, dove sarà celebrata la Santa Messa in onore di San Cristoforo. Alle 19 è prevista la processione a piedi verso la chiesa dedicata al Santo, accompagnata dai gruppi folk, dai cavalieri e dal suono delle launeddas e dell'organetto di Villasalto.

Quest'anno, tuttavia, ci sarà una variazione rispetto alla tradizione inizialmente annunciata. A causa del blocco imposto per la dermatite bovina, i buoi dei fratelli Peddiu non potranno essere presenti ai festeggiamenti. Il Comitato ha spiegato di aver sperato fino all'ultimo nella possibilità della loro partecipazione. San Cristoforo sarà comunque portato sul carro, come da tradizione, mantenendo così uno degli elementi più sentiti della celebrazione.

Il programma civile della prima giornata prenderà il via alle 22 con la 23ª Rassegna Folcloristica, presentata da Giuliano Marongiu. Parteciperanno i gruppi folk San Cristoforo di Villasalto, Civitas Mariana di Luogosanto, Abba Frida di Arzana e Sos Corrìolos di Neoneli. Dalle 22.30, in piazza Santa Barbara, spazio inoltre alla musica con il gruppo Dilliriana.

Le celebrazioni religiose proseguiranno venerdì 14 agosto. Alle 19, nella chiesa di San Cristoforo, sarà celebrata la Santa Messa vigiliare di Maria Santissima Assunta. Alle 20 partirà la processione dalla chiesa verso il centro del paese, al termine della quale si terrà la tradizionale benedizione delle automobili davanti al Comune di Villasalto, rito particolarmente legato a San Cristoforo, protettore dei viaggiatori.

La serata di venerdì sarà poi dedicata alla musica e al ballo: dalle 22 si esibirà il gruppo orchestra Stefania & Daniela. A chiudere il programma civile sarà sabato 15 agosto, con la serata danzante in programma dalle 22 insieme al gruppo Três Passos.

Un appuntamento che continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti dell'estate villasaltesa, unendo fede, tradizioni popolari, folklore e musica. Nonostante l'assenza dei buoi imposta dalle misure legate alla dermatite bovina, il Comitato ha scelto di mantenere vivo il rito del carro di San Cristoforo, nel segno della continuità con una tradizione profondamente radicata nella comunità.

© Riproduzione riservata