Tutela dell’ambiente, nasce a Dolianova il comitato “Trame di Terra”Il progetto di cittadinanza attiva mette insieme professionisti, imprenditori, impiegati e volontari
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Monitoraggio, cura e salvaguardia del territorio. Sono gli obiettivi del Comitato costituito da un gruppo di cittadini di Dolianova per riportare il tema della tutela dell’ambiente al centro del dibattito pubblico. “Trame di terra”, questo il nome scelto per il progetto di cittadinanza attiva, mette insieme professionisti, imprenditori, impiegati, volontari.
L’ambizioso programma prevede giornate di sensibilizzazione per la cura dell’ambiente, pulizia del territorio urbano e rurale, piantumazione di aree incolte, valorizzazione dei percorsi in montagna e dei siti archeologici del Parteolla, coinvolgimento delle scuole.
«Vogliamo restituire alla terra ciò che merita mettendo a disposizione nostro tempo e la nostra attenzione – dicono i rappresentanti del Comitato – invitiamo tutti i cittadini di Dolianova ad unirsi a noi». Per adesioni e informazioni si può scrivere all’indirizzo mail comitatotramediterra@gmail.com o telefonare al numero 3487210789.