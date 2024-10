Si svolge giovedì sera nella parrocchia di Santa Barbara a Sinnai la festa in onore della Madonna di Loreto. Per le ore 17 è prevista la celebrazione di una messa per gli ammalati.

Alle 18 la processione nelle Vie Roma, Concas, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma e rientro nella Piazza Chiesa. Durante la stessa processione il comando della Polizia locale ha disposto l’interruzione del traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito del corteo religioso. Alla fine della processione sempre in parrocchia verrà celebrata la Messa solenne.

