Si concludono stasera a Sinnai le manifestazioni di “Vabbo Natale” che oggi ha ospitato il pubblico delle grandi occasioni alla riscoperta dei valori e delle tradizioni del passato.

Tantissimi i bambini, giovani e intere famiglie che hanno fatto capolino nella sede del Vab, nella zona industriale di Sinnai dove sono stati allestiti i mercatini di Natale. Attorno altri stand, i giochi di Natale, i canti delle corali di Sinnai, il piccolo presepe, la slitta di Natale.

«Una grande partecipazione – ha detto Claudio Moriconi, presidente dell’associazione Vab Sinnai -: tanta vivacità e tanto entusiasmo hanno caratterizzato le tre giornate in calendario».

Tanta gente anche a Settimo con l’Albero al Parco di Elena, i “Divini Suoni”, l’assaggio dei vini. la solidarietà con la vendita delle Stelle di Natale. Per domenica prossima a Maracalagonis, è in programma il tradizionale appuntamento con “Natale in Vespa” con tappa alla Comunità alloggio. Non mancherà la castagnata. Tanti gli altri appuntamenti in programma tra fede, animazione e cultura con la mobilitazione del Comune e delle associazioni locali.

