Federico Uras della classe 2 B a tempo prolungato dell’Istituto comprensivo numero 1 di via Trento, a Sinnai, rappresenterà la scuola alla finale nazionale del Giochi matematici dell'Università Bocconi di Milano.

Dopo aver superato le diverse selezioni classificandosi 14esimo alla 27esima semifinale regionale dei campionati internazionali dei Giochi Matematici, tenutasi il 16 marzo scorso presso la Cittadella universitaria di Monserrato, Federico Uras il 25 maggio prossimo prenderà parte alla finale nazionale – Categoria C1 di Milano.

I giochi matematici sono un’occasione per avvicinare gli studenti alla pratica della matematica, disciplina che è sempre stata considerata difficile.

Tanti sono stati gli alunni della scuola di Sinnai che negli anni, avendo superato la selezione regionale, hanno avuto modo di vivere l’esperienza della finale nazionale a Milano.

Federico ha raccontato di aver deciso di partecipare ai Giochi matematici per mettersi alla prova. «Tutta la scuola - dice l'insegnante Alice Piras - è fiera di lui e del traguardo fin qui raggiunto. Una bella soddisfazione per lui e per tutta la nostra scuola».

