Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto, saluta il pubblico quartese con un bilancio positivo.

Si è chiusa , dopo sette giorni di spettacoli e iniziative, la 41 esima edizione della rassegna. I gruppi arrivati da Argentina, Portogallo, Perù e dal Friuli, si sono congedati nell’ultima serata ripresa in diretta dalle telecamere di Videolina, sul palco allestito in piazza mercato. Ed è stata ancora una volta una festa di colori, suoni, costumi e tradizioni.

<Ogni anno è un’emozione nuova> ha detto il patron di Sciampitta Gianni Orrù, <siamo alla 41 esima edizione, ma non ce n’è mai una uguale all’altra>.

Alla serata erano presenti le autorità comunali e regionali, tra cui l'assessore regionale al turismo Franco Cuccureddu che ha sottolineato <ci fa davvero piacere sostenere Sciampitta che vanta 41 edizioni. Un festival radicato nel territorio e nella cultura dell'intera Isola. In un momento storico di guerre e divisioni , qui celebriamo l'unione tra i popoli>. La presenza dell’Argentina ha regalato un siparietto curioso con i membri del gruppo che sono arrivati in piazza tutti con la maglia della squadra impegnata nella seminale dei Mondiali con tanto di grande festa al fischio finale.

Sciampitta saluta ma avrà una coda a settembre il 26 a Sa dom’e Farra con la presentazione del libro “Sette fanciulle, un carro e mille storie: dentro la magia di san Giovanni a Quartu Sant’Elena”.Di Margherita Puddu, Giani Orrù, Aldo Cinus e Mariano Staffa.

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