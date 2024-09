Comunicazioni del sindaco di Sinnai Barbara Pusceddu al Consiglio comunale convocato per domani alle 16,30 in seduta straordinaria e urgente. Le comunicazioni sono relative al "Processo partecipativo finalizzato alla individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili per la predisposizione del disegno di legge sulla transizione energetica". Nell'ultima seduta del Consiglio comunale il Consiglio comunale ha votato alla unanimità una delibera per dire no alla speculazione energetica.

All'ordine del giorno anche una mozione, presentata dai consiglieri di "Uniti per Sinnai" Aurora Cappai, Roberto Loi, Paride Casula e Cosimo Lai e dai consiglieri di Forza Italia, Walter Zucca e Roberta Simoni per "l'istituzione di una comunità energetica rinnovabile a Sinnai e la creazione di una commissione comunale speciale".





