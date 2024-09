No alla speculazione energetica, no al progetto presentato al Comune per l'installazione di 14 pale eoliche tra vigneti di uve pregiate, fra aree di interesse archeologico e ambientale. Maggioranza e minoranza dialogano, studiano e approvano, tutti assieme, una delibera quasi storica.

Ecco la delibera approvata dal Consiglio comunale, proposta dalla sindaca Maria Barbara Pusceddu, da Massimiliano Mallocci, Sara Falqui, Alessandra Moriconi, Sara Uda, Ruben Tremulo, Massimo Leoni, Massimo Lebiu, Giorgia Mallocci, Maria Giacinta Porceddu, Paolo Usai, Marco Floris, Giulia Giglio, Giuseppe Melis, Aurora Cappai, Paride Casula, Roberto Loi, Cosimo Lai, Walter Zucca, Roberta Simoni, Aldo Lobina. Questo l'oggetto in discussione: "Parere del Consiglio Comunale di Sinnai sulla realizzazione dell'intervento ‘Progetto di un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza totale di 122,4 MWp, nei Comuni di Sinnai e Maracalagonis (CA) con opere di connessione nei medesimi Comuni e in quelli di Quartucciu, Settimo San Pietro e Selargius (CA)’. Proponente del progetto: La ECOWIND 6 S.R.L. Indirizzi politici e proposta di delibera del Consiglio Comunale di Sinnai riguardante “Parco eolico e transizione energetica”.

IL TESTO

Premesso che nel Consiglio aperto tenutosi il 26 agosto 2024, è emersa la preoccupazione e l’inconfutabile contrarietà nei confronti del progetto del parco eolico proposto dalla società “ECOWIND 6 S.r.l.” e di qualsiasi altro progetto che possa danneggiare il nostro patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale e possa mettere a rischio la nostra sicurezza e la nostra salute; CONSIDERATO che costituisce principio costituzionale imprescindibile la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, la tutela dei valori ambientali peculiari del nostro territorio quali la presenza al contorno delle aree interessate dal progetto di aree con altissimo valore naturalistico, la tutela delle peculiarità paesaggistiche insite nel nostro territorio, identitarie e culturali e archeologiche, la tutela delle fonti di sostentamento economico che garantiscono la sopravvivenza delle attività produttive praticate nelle aree interessate dal progetto e la tutela dell'attività economica legata al turismo mosso principalmente nel nostro territorio e in linea generale nella nostra Regione dalla bellezza e dalla peculiarità della sua natura quasi intatta. CONSIDERATO che le normative comunitarie promuovono il superamento delle fonti energetiche fossili, stabilendo obiettivi vincolanti per l'incremento dell'energia rinnovabile e la decarbonizzazione, in conformità agli impegni assunti dall'Italia e dall'Unione Europea. CONSIDERATO che la Legge Regionale N.5 del 3 luglio 2024 della Regione autonoma della Sardegna introduce misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali, con particolare attenzione alla tutela del territorio in armonia con lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili. Attualmente la stessa Regione è impegnata nell’ascolto dei territori per stabilire la mappatura delle zone: idonee, non idonee, ordinarie ed a vincolo speciale. Considerata la massiva mobilitazione popolare, espressa con la costituzione di numerosi comitati che, a vario titolo, hanno manifestato preoccupazioni e perplessità per la portata dei progetti ed il mancato ascolto degli abitanti, degli operatori economici e delle associazioni dei territori; CONSIDERATA la dimensione estremamente rilevante raggiunta nella raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare dai più denominata Pratobello 24. Da considerarsi, al di là dei contenuti giuridici specifici della proposta, per il suo valore di sentita e concreta espressione della preoccupazione popolare in relazione ai possibili danni irreversibili sul paesaggio e per il suo valore di sentita espressione di forte riconoscimento del paesaggio sardo quale valore non negoziabile.

CONSIDERATO inoltre che, con delibera del consiglio comunale n.63 del 22.12.2022 votata all’unanimità affinché si proponga un’azione mirata alla realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili nel territorio comunale; CONSIDERATA la sentita necessità condivisa di operare una transizione energetica etica e giusta, che parta dalla comunità locale e sia rispettosa dei luoghi e del sentire locale; PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal Comune di Sinnai al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con protocollo MASE in entrata 118954 del 27/06/2024, contenente le osservazioni al progetto in oggetto nell'ambito della procedura V.I.A.- PNIEC - ID: 12446 - a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Sinnai Paolo Monni e dalla Sindaca appena eletta Maria Barbara Pusceddu; TENUTO CONTO che dalla lettura delle Osservazioni emerge che il progetto in argomento potrebbe alterare e compromettere la salute dei nostri cittadini, la sicurezza dell'avifauna, il nostro paesaggio e la nostra economia andando ad incidere su attività fondanti quali il turismo e l'agricoltura che garantiscono ai nostri territori lavoro, guadagno e prospettive di sviluppo futuro.

PRESO ATTO della richiesta di espressione di un parere negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale, formulata all'Organo competente in materia dal Sindaco e dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Sinnai a conclusione delle osservazioni trasmesse unitamente documentazione grafica allegata, redatte dagli uffici comunali ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e che evidenziano significative criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico ma anche significative preoccupazioni sui pericoli alla sicurezza e alla salute dei cittadini e sui possibili danni all'economia locale, riguardo al progetto presentato dalla società ECOWIND 6 S.r.l.; VISTE le numerose osservazioni presentate al MASE da cittadini e operatori del settore agricolo; CONSIDERATO che con la presente deliberazione il Consiglio Comunale, pur riconoscendo in linea generale il contributo che la transizione energetica può offrire nella lotta all'emergenza climatica, nel caso specifico in oggetto, intende prendere atto delle criticità che emergono dalla documentazione sopra richiamata.

Si rende necessario un ragionevole bilanciamento tra i principi fondamentali tutelati dalla costituzione, al fine di evitare che l'espansione di un singolo principio possa annichilire gli altri; CONSIDERATE le numerose espressioni di pareri da parte delle diverse amministrazioni locali preoccupate dalle richieste diffuse e repentine di installazione di impianti eolici che stanno interessando il territorio della Regione Autonoma della Sardegna, comprese le coste e il mare; RITENUTO doveroso promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio quale fonte di salute, sicurezza e sostentamento della comunità locale, anche attraverso l'espressione di un parere contrario al progetto presentato come da avviso del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che coinvolge i Comuni di: Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro, Quartucciu e Selargius; CONSIDERATA la discussione in occasione del Consiglio Comunale aperto del 26.08.2024 con gli interventi del Sindaco di Sinnai e dei Consiglieri Comunali, dei comitati spontanei contrari al progetto del parco eolico di Sinnai, delle associazioni e cittadini per i quali si rinvia nel dettaglio alla registrazione dei lavori del Consiglio, unitamente al verbale integrale di seduta; CONSIDERATO, altresì, il documento approvato in sede di Assemblea dei Sindaci A.N.C.I., tenutasi il 31 luglio 2024, nel quale si “ribadisce con forza la centralità dei territori che devono essere i primi protagonisti delle decisioni, la volontà di concorrere alle scelte anche con potere decisorio sulle pratiche presentate e l’interesse primario della difesa dell’ambiente e del paesaggio intesi come valore universale in modo che la transizione energetica possa rappresentare per la Sardegna sorgente e fonte di sviluppo”; RICORDATO, quindi, che il Comune è l'Ente Locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; RICHIAMATO l'art.42 del TUEL del 18.08.2000, n.267, in relazione alle attribuzioni dei Consigli Comunali; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; Senza la necessità di acquisire il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL n.267/2000, stante la natura di indirizzo politico del presente atto con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, DELIBERA per le motivazioni sopra e che fanno parte integrante e sostanziale della presente: DI ESPRIMERE un parere di ferma opposizione e contrarietà alla realizzazione del parco eolico composto da 17 aerogeneratori nei Comuni di Sinnai e Maracalagonis, o di progetti con criticità similari, atteso che la presenza di pale eoliche è in grado di modificare in modo permanente ed irreversibile le condizioni ambientali, tali da produrre impatti negativi su tutti gli habitat naturali con conseguenti riflessi sfavorevoli sul paesaggio, sull’economia produttiva turistica locale, nonché sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini. DI PRENDERE ATTO e fare proprio il contenuto delle osservazioni e degli allegati e la richiesta sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Settore Urbanistica contenuta nelle osservazioni trasmesse al MASE nell'ambito della procedura V.I.A.- PNIEC – relativa al progetto in oggetto. DI DARE MANDATO al Sindaco di rappresentare in tutte le sedi sovralocali competenti la contrarietà e l’opposizione manifestata nel Consiglio Comunale del 26 agosto c.a., quale massimo organo rappresentativo della comunità locale, mediante azioni e strumenti politici, amministrativi, tecnici e giuridici al fine di tutelare e salvaguardare le specificità, l’identità e le vocazioni del territorio comunale e le attività produttive locali ad esso connesse. DI CONDIVIDERE la necessità di una transizione energetica etica, giusta, rispettosa dei luoghi, del sentire locale, che passi anche per la promozione di comunità energetiche locali. DI DARE ATTUAZIONE alla realizzazione di uno sportello CER, mediante la ricerca dei necessari finanziamenti. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori Comunali Competenti, affinché provvedano alla trasmissione della presente deliberazione agli Enti preposti in merito alle decisioni riguardanti il progetto in oggetto.

Sinnai, 10/09/2024 Il Presidente Consiglio – Massimiliano Mallocci Il Sindaco - Maria Barbara Pusceddu I Consiglieri aderenti: Sara Falqui, Alessandra Moriconi, Sara Uda, Ruben Tremulo, Massimo Leoni, Massimo Lebiu, Giorgia Mallocci, Maria Giacinta Porceddu, Paolo Usai, Marco Floris, Giulia Giglio, Giuseppe Melis, Aurora Cappai, Paride Casula, Roberto Loi, Cosimo Lai, Walter Zucca, Roberta Simoni, Aldo Lobina.

