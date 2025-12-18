Due alloggi popolari si sono resi liberi nelle vie Ginestre e a Bellavista nel Comune di Sinnai. Saranno riassegnati in base ad una graduatoria approvata nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale. Nella stessa graduatoria, sono in 24 a farne parte e sperare di avere (nel tempo) uno di questi due alloggi popolari e stare in fila sperando anche nell'arco dei prossimi quattro anni (fino alla scadenza della stessa graduatoria), se ne libereranno altri.

La graduatoria approvata, è valida proprio ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie particolari, siti nel territorio comunale. Approvata anche la sub-graduatoria provvisoria dei candidati (nove), appartenenti alla categoria anziani, la sub-graduatoria provvisoria riservata ai concorrenti appartenenti alla categoria invalidi e disabili (14), la sub-graduatoria provvisoria per la categoria giovani coppie, (una).

