Quaranta presepi realizzati dai residenti con cura e attenzione ai particolari. E’ l’originale iniziativa ospitata nei locali della parrocchia che sarà inaugurata sabato prossimo. La mostra dedicata alla natività sarà visitabile per tre giorni fino al 22 dicembre. Questi gli orari di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

La magia dell’atmosfera natalizia proseguirà il 27 dicembre all’ex Montegranatico con la festa di fine anno per i più piccoli. Dalle 16.00 alle 19.00, spettacoli di animazione per bambini a seguire serata di karaoke con Valentino Meloni e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria “Cesti di fine anno”.

© Riproduzione riservata