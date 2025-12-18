sulla 125
18 dicembre 2025 alle 21:55aggiornato il 18 dicembre 2025 alle 21:58
Incidente sulla nuova Orientale sarda a Castiadas: tre auto coinvolte, ci sono feritiSul posto le ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Carambola di auto e diversi feriti sulla nuova Orientale sarda in territorio di Castiadas. Sul posto alcune ambulanze del 118, i carabinieri del Radiomobile di San Vito e della Stazione di Castiadas e i Vigili del fuoco.
Si cerca ora di ricostruire la dinamica dell'incidente che avrebbe coinvolto tre auto. Alcune persone sono rimaste ferite e accompagnate in ospedale. Sulle loro condizioni non si hanno ancora notizie.
© Riproduzione riservata