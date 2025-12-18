Carambola di auto e diversi feriti sulla nuova Orientale sarda in territorio di Castiadas. Sul posto alcune ambulanze del 118, i carabinieri del Radiomobile di San Vito e della Stazione di Castiadas e i Vigili del fuoco.

Si cerca ora di ricostruire la dinamica dell'incidente che avrebbe coinvolto tre auto. Alcune persone sono rimaste ferite e accompagnate in ospedale. Sulle loro condizioni non si hanno ancora notizie.

