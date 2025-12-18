Al via da oggi la consegna dei pacchi di Natale agli anziani di Castiadas. A vestirsi da Babbo Natale direttamente il Comune che – ormai da anni – porta avanti questa iniziativa “per far sentire – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - la presenza delle istituzioni e ribadire che nessuno deve sentirsi solo, soprattutto in un periodo dell’anno che può essere più delicato per chi vive momenti di fragilità. È un modo per dire grazie a chi ha contribuito, con il proprio lavoro e la propria vita, alla crescita della nostra comunità”.

Ben 240 i pacchi a disposizione, tutti con all’interno prodotti locali. “Gli anziani – ha aggiunto il primo cittadino - rappresentano una parte fondamentale della nostra comunità. Sono la nostra memoria, le nostre radici, il patrimonio di esperienze e valori su cui si fonda l’identità di Castiadas. A loro dobbiamo riconoscenza e gratitudine, non solo in occasione delle festività, ma ogni giorno”.

