Sistemata la rete idrica da Corongiu a BurceiDomani il presidente di Abbanoa illustrerà il progetto del nuovo acquedotto
Domani, il presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, illustrerà alla stampa il maxi-cantiere in corso per il nuovo acquedotto al servizio di Burcei: parteciperà il sindaco Simone Monni con i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Si tratta di un Comune che è entrato nella gestione di Abbanoa meno due anni fa.
Il Gestore unico ha fatto fronte a una gravissima criticità legata alle continue rotture lungo la condotta che alimenta il paese dal potabilizzatore di Corongiu in territorio di Sinnai. I lavori in corso sono eseguiti dalla tecnica del relining che consiste con l’installazione di una nuova condotta flessibile realizzato in materiale ultraresistente attraverso la vecchia rete che negli ultimi anni ha creato tantissimi problemi, lasciando spesso il paese a secco.