Costanti interruzioni di corrente e problemi alla linea elettrica nella zona sud di Monserrato: questa mattina le lezioni all’istituto tecnico Scano di via Cesare Cabras sono state annullate e la scuola è rimasta chiusa. Il disagio è stato annunciato con una breve nota pubblicata sul sito dell’istituto.

I problemi sono cominciati ieri sera, quando gran parte di via Cabras è rimasta al buio, compresi i campi e la palestra del polo sportivo del Comparto 8. Criticità che si sono protratte fino a stamattina, lasciando senza corrente anche la caserma della polizia locale nella vicina via Giuseppe Zuddas.

L'amministrazione fa sapere di aver interessato l’Enel – che in via Cabras porta avanti da settimane un intervento di potenziamento della linea elettrica – per identificare le cause e risolvere il problema.

© Riproduzione riservata