Due anziani maltrattati a Capoterra hanno fatto arrestare il figlio violento, un ragazzo di 22 anni.

La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione dopo la richiesta d’aiuto dei due coniugi.

Erano stati appena aggrediti dal figlio al culmine di una lite per futili motivi, ma dalle testimonianze e dagli accertamenti è emerso un quadro della situazione molto più grave. L’episodio della scorsa notte era tutt’altro che isolato, era l’ennesimo di una lunga serie di condotte vessatorie che andavano avanti da tempo: minacce, ingiurie e percosse.

Il giovane, 22enne disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per maltrattamenti e condotto nel carcere di Uta.

(Unioneonline)

