Hanno forzato un posto di controllo dei carabinieri e sono scappati a bordo di un’auto carica di merce rubata. La corsa è durata pochi minuti e si è conclusa con l’arresto di tre uomini, accusati di resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita.

L’episodio è avvenuto ieri in località San Forzorio, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Quartu, con il supporto dei colleghi di Monserrato.

Alla vista dei carabinieri, che avevano intimato l’alt a una Ford Focus, il conducente ha improvvisamente accelerato, forzando il posto di blocco e dando il via a un breve inseguimento.

La fuga si è conclusa poco dopo, quando il veicolo è stato bloccato e i tre occupanti sono stati fermati e identificati. Nessuno è rimasto ferito. Tutti e tre, disoccupati e residenti nell’area metropolitana di Cagliari, sono stati sottoposti a perquisizione.

All’interno dell’auto i militari hanno trovato circa 220 chilogrammi di carne già macellata, risultata parte di una fornitura destinata a un esercizio commerciale della provincia di Sassari e affidata a una ditta di distribuzione alimentare con sede a Selargius. Nel veicolo sono stati trovati anche 380 euro in contanti, ritenuti il ricavato della vendita di una parte della merce.

Gli accertamenti immediati hanno permesso di ricostruire la provenienza del carico, che è stato interamente restituito al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, i tre uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

