Al via da domani a Sinnai i lavori per la sistemazione, con la bitumazione, di diverse strade. Cambia anche la segnaletica con divieto di sosta su entrambi i lati. Il divieto è previsto dalle 7,30 alle 17.

Domani si inizierà sul primo tratto della via Perra, tra le vie Roma e Trieste. Si continuerà nel tratto di via Roma, tra l'incrocio con la via San Nicolò e la via D'Arborea.

I lavori in programma prevedono poi la bitumazione di tutta la via D'Arborea per proseguire lungo la via Roccheddas, sino al rione di Sant'Isidoro. Il progetto fa parte di un finanziamento di mezzo milione di euro che ha già consentito la sistemazione della via Pineta. L'ordinanza è valida sino a fine lavori. Il rispetto della stessa è affidato al controllo della Polizia locale.

