Alessandro Orrù, 48 anni, ingegnere e consulente fiscale, è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Sinnai. Il Consiglio lo ha eletto con 12 voti favorevoli e due astensioni. In passato, Orrù è stato vice sindaco e assessore al Bilancio. Nella massima carica dell’assemblea, il neo presidente prende il posto di Barbara Pusceddu, entrata in Giunta. Scelte volute dal sindaco Tarcisio Anedda nell’ambito del rimpasto in Giunta degli ultimi giorni.

Ieri il Consiglio comunale ha approvato.

"Sarò certamente il presidente di tutti. Il Consiglio - ha detto Alessandro Orrù - è l’organo istituzionale rappresentativo della nostra città e va onorato e rispettato. Come tutti coloro che si candidano, sono un uomo di parte e non rinuncerò mai ai valori democratici, sociali, liberali e cristiani che hanno sempre ispirato il mio impegno politico. Ma garantirò che tutti possano fare lo stesso e possano sempre esprimersi liberamente e far valere i propri diritti e le proprie posizioni nell’interesse generale della nostra comunità”.

Dopo il voto, Orrù ha preso il posto di Walter Zucca che fino a quel momento aveva condotto l'ordine del giorno nel suo ruolo di vice presidente della civica assemblea. Il Consiglio ha discusso anche altri punti all'ordine del giorno. Tra questi, la surroga dei nuovi assessori coi primi dei non eletti nelle rispettive liste. Al posto di Aurora Cappai è subentrata Francesca Serreli. Al posto di Barbara Pusceddu è stato nominato Andrea Lecca. Durante il Consiglio sono intervenuti Andrea Orrù, Paride Casula, Roberto Loi, Walter Zucca, Barbara Pusceddu, Giusy Cariello, Andrea Orrù, Francesca Serreli, Aurora Cappai, Cristina Moriconi, Rita Matta, Chiara Cabras, il sindaco Tarcisio Anedda e il neo presidente del Consiglio Alessandro Orrù.

© Riproduzione riservata