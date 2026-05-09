Sindaco di Settimo San Pietro, sfida a due tra Puddu e PuscedduDepositate le liste: ecco tutti i candidati per le elezioni di giugno
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Due liste sono state presentate in Comune di Settimo San Pietro per le elezioni amministrative di giugno. Sono capeggiate dai candidati a sindaco Gigi Puddu e Massimo Pusceddu.
Eccole.
Lista “Settimo progressista Gigi Puddu sindaco”
Candidato sindaco: Gianluigi Puddu.
Candidati consiglieri: Maria Rita Arba, Alice Atzeri, Stefano Atzori, Alessandro Camboni, Salvatore Castaniotto (noto Totò), Antonio Concu (noto Lello), Enrico Corona, Francesco Dellamassa, Chiara Fanni, Andrea Locci, Elisabetta Milia, Paolo Pisu, Marta Pitzalis, Nicoletta Pitzalis, Maria Antonietta Puddu, Erika Vacca.
Lista Settimo Democratica
Candidato sindaco: Massimo Pusceddu.
Candidati consiglieri: Michele Camboni, Danilo Carta, Elisa Corona, Enza Deiana, Orlando Deiana, Terenzio Deidda, Aurora Demuro, Luisa Guiso, Roberta Lianas, Federico Marci, Francesca Melito, Renato Mereu, Federico Orgiana, Melissa Pireddu, Sara Pisu, Efisio Tolu.