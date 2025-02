Sono partiti i lavori sulla sp 25, ormai ribattezzata la strada della vergogna. Dopo 18 anni ha infatti preso il via il cantiere che nel giro di qualche mese, si parla di 3-4, consentirà nuovamente una viabiltà normale in un tratto di strada importante non solo per gli abitanti di Silius ma per tutto il circondario.

Ruspe al lavoro per il cantiere sulla Sp 25 a Silius (foto Montisci)

La sp 25 non è una strada secondaria ma un’arteria fondamentale per la viabilità del Gerrei, visto che si dirama in una serie di innesti per il Sardinia Telescope di San Basilio e collega i vari siti minerari e pozzi presenti nella zona. La strada era stata chiusa a causa di un cedimento del manto stradale e da allora ferma con le quattro frecce. Dopo diverse lungaggini burocratiche, Il sindaco del paese, Antonio Forci, può finalmente dichiarare la propria felicità per l’avvio del cantiere. Un cantiere definito dallo stesso sindaco «importante per un tratto di strada dove la notte c’è poca visibilità, causa nebbia».

I lavori sulla Sp 25 visti dalla strada (foto Montisci)

Dopo tanto impegno, anche della precedente amministrazione, tanti sacrifici e incontri, «possiamo annunciare l’avvio dei lavori che rappresentano un evento di una certa importanza per la viabilità provinciale», conclude il sindaco.

Nel video i lavori e l'intervista ad Antonio Forci, sindaco di Silius.

© Riproduzione riservata