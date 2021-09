I consiglieri comunali di Silius Giampiero Congiu, Elia Melis, Raffaele Lallai e Marino Mulas del gruppo "Podeus Impari – Silius 2020" chiedono la convocazione del Consiglio comunale con l’inserimento della discussione della mozione che chiede venga resa obbligatoria l’esibizione della certificazione verde Covid-19.

Il Green pass, dicono, va esibito tutte le volte che l’assemblea si riunisce nella sua sede ufficiale ovvero in ogni sede temporanea al chiuso, per poter effettuare in presenza le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari e a tutela di tutti i soggetti presenti durante le sedute (Consiglieri, Giunta, Sindaco, Dirigenti e Dipendenti comunali, Tecnici, altro personale ed eventuale pubblico in aula).

Silius ha recentemente conosciuto un momento difficile per la diffusione del virus. Da qui il nuovo impegno del gruppo "Podeus impari" affinché vengano prese tutte le misure necessarie per poterlo contenere.

