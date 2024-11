Si terrà il 24 novembre a Silius un incontro sul castello di Sassai conosciuto anche come il "Castello orguglioso", risalente al 15esimo secolo. L'iniziativa è della Pro Loco. Il castello è stato sottoposto in passato a scavi andati avanti fra uno stop e l'altro, per trent'anni anche con restauri e ricerche", con la partecipazioni di studiosi e appassionati del settore. Nel convegno si parlerà del castello e della sua storia: i lavoi si svolgeranno per tutta la giornata: in programma anche la visita al castello a qualche chilometro dall'abitato.

