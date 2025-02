Si è svolta al Comune di Silius la cerimonia di consegna della seconda borsa di studio “Conte Carlo Enrico Giulini”, alla presenza di numerosi cittadini. Il vincitore è Danny Vincenzo Fois, neodiplomato e attualmente iscritto alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari. A premiarlo il sindaco di Silius, Antonio Forci, assieme a Marianna Putzulu per Fluorsid e Mauro Tuzzolino per la Fondazione Carlo Enrico Giulini, in riconoscenza dell’impegno e a supporto di nuovi traguardi, con l’auspicio di un futuro brillante e pieno di opportunità.

«Consegnare questo premio a un giovane concittadino è un occasione da celebrare, un vero onore per il Comune e un prezioso traguardo per Danny, al quale facciamo i migliori auguri per il suo percorso universitario e speriamo che possa ottenere risultati grandiosi ora e in futuro», ha dichiarato il sindaco Forci.

Mauro Tuzzolino, Responsabile dei progetti per la Fondazione Carlo Enrico Giulini, ha proseguito: «È fondamentale che i giovani, guidati da virtù come tenacia, passione e amore per la propria terra, possano dare un supporto vero al proprio territorio di origine, anche grazie all’istruzione e all’acquisizione di nuove competenze».

«Le persone, la formazione e la crescita professionale sono valori imprescindibili per Fluorsid, che ci hanno spinto a promuovere ancora una volta questa iniziativa», ha detto Marianna Putzulu, Responsabile Marketing e Csr di Fluorsid. «Attraverso i nostri progetti ci impegniamo costantemente per dare valore al territorio rivolgendoci soprattutto ai giovani, eredi responsabili dello sviluppo di questa regione, custode della storia della nostra azienda che qui è nata 56 anni fa».

