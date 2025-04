Nuova gestione alla Comunità alloggio per anziani di Siliqua, da oggi il testimone passa alla società cooperativa sociale Global Tech, con sede legale a Cagliari. Il contratto è stato firmato nella mattinata di ieri, negli uffici comunali di via Mannu, e prevede la durata di sei mesi.

Un periodo necessario all’avvio dell’iter per l’espletamento della nuova gara d’appalto, finalizzato all’affidamento definitivo del servizio, in modo da evitare la chiusura della struttura, dopo le varie vicende degli scorsi mesi legate alla precedente gestione.

Francesca Atzori, sindaca di Siliqua, ha seguito personalmente tutte e fasi della transizione, mantenendo un costante contatto con gli 11 operatori della struttura e le famiglie dei 14 ospiti: “Dopo mesi estremamente difficili, in cui abbiamo lavorato per trovare una soluzione tempestiva ed efficace, siamo riusciti a garantire il proseguimento del servizio tutelando cittadini e lavoratori”. L’assessore ai Servizi sociali, Fedele Ena, aggiunge: “La priorità è sempre stata quella di tutelare gli ospiti della struttura e il personale che vi lavora. Abbiamo lavorato con determinazione per individuare una soluzione rapida e sostenibile”.

© Riproduzione riservata