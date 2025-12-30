Siliqua, Capodanno senza guardia medicaNessun medico disponibile a coprire il turno
Capodanno senza guardia medica a Siliqua, dalle 8 alle 20, del primo gennaio 2026, il servizio resterà chiuso per la momentanea indisponibilità del personale medico di assistenza primaria a ciclo orario. L’informazione è arrivata attraverso un comunicato dell’Asl, inviato dal distretto Cagliari area ovest, poi diffuso attraverso la pagina social del Comune di Siliqua, che ha provveduto a informare la cittadinanza del mancato servizio.
In caso di emergenza, i cittadini potranno rivolgersi ai punti di guardia medica di Decimoputzu, situata in via San Giovanni, ai numeri 0706092292 o 3398753671, altrimenti nell’ambulatorio di Vallermosa, di via Carlo Alberto 24, ai numeri 07816092282 e 3669373358. La sede di Siliqua, ubicata nella via Manzoni, il servizio ritornerà attivo dalle 20.