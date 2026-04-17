Disagi al poliamabulatorio Asl di via Turati, a Quartu, dove ogni giorno gravitano tantissimi pazienti di tutto il distretto Quartu-Parteolla. Ancora una volta a creare problemi è il guasto a uno degli ascensori, già rimasti fermo per quasi due anni, tra riparazioni e nuovi guasti. Qualche mese fa sembrava che la questione fosse finalmente risolta con la sostituzione di un pezzo fondamentale per rimettere in moto l'impianto. Invece dopo poco tempo l'ascensore è di nuovo fermo con i tantissimi pazienti che ogni giorno accorrono per le visite costretti a fare la fila per cercare di salire sull’unico ascensore rimasto disponibile. Tanto che alcuni, anche anziani e malati, alla fine per non sobbarcarsi le lunghe attese sono costretti a salire a piedi con le gambe malferme.

«Non è possibile che l’ascensore sia di nuovo guasto», commenta Sara Erriu all’Asl per accompagnare la mamma per una visita, «tra l’altro non hanno messo nemmeno un cartello così stai lì ad aspettare che l’ascensore arrivi e invece non arriva mai. Un solo ascensore disponibile non basta per le tantissime persone che vengono al poliambulatorio».

Quella dell’ascensore è una storia infinita. Il primo guasto due anni fa, da allora una serie di riparazioni che erano durate lo spazio di qualche giorno. Fino a quella che sembrava la riparazione definitiva di qualche mese fa con la sostituzione del pezzo necessario da parte dell’impresa. Seguita dal nuovo stop.

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