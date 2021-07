È morto l’uomo che questa mattina a Quartu si è gettato dal quarto piano di un palazzo in via Marconi, nella zona dell’intersezione con via Rosas.

A.C., classe 1965 e sofferente di crisi depressive, si è lanciato dalla finestra della camera da letto ed è piombato a pochi centimetri da una donna, V.A., 35 anni, che camminava col figlio di sei mesi nel passeggino.

La mamma è stata portata al Policlinico per gli accertamenti del caso, mentre il bambino è rimasto illeso.

Giorgia Daga

© Riproduzione riservata