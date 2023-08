Un 33enne è stato denunciato dai carabinieri di San Vito e dovrà rispondere di porto abusivo d’armi e minaccia aggravata.

L’uomo è stato notato, nella serata di giovedì, a Villasimius, in via del Mare, mentre in stato di alterazione psicofisica si aggirava con un coltello da cucina lungo 30 centimetri.

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile della Compagnia di San Vito e una pattuglia della stazione locale, che lo hanno fermato e identificato.

Dai successivi accertamenti e dalla raccolta di testimonianze è poi emerso che, oltre ad aver terrorizzato i passanti brandendo l’arma, l’uomo era anche entrato all’interno di una pizzeria lanciando minacce al titolare, altro comportamento di cui dovrà rendere conto all’autorità giudiziaria.

