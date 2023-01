A 190 km orari sulla 131: l’automobilista è stato sanzionato dalla Polizia impegnata con la Sezione di Cagliari e dei distaccamenti della provincia nelle attività di prevenzione per garantire la sicurezza sulle strade.

Le verifiche si sono svolte in particolare nella notte tra il 6 e 7 gennaio con anche posti di controllo. Nel bilancio si registrano tre veicoli sequestrati, nove patenti ritirate, quattro conducenti denunciati (due i neopatentati) per guida in stato di ebbrezza con conseguente sospensione della patente e decurtazione dei punti.

Tra le violazioni riscontrate anche l’uso dei cellulari al volante.

(Unioneonline/s.s.)

