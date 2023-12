Niente euro, solo “Bitpork”. È la nuova valuta, una moneta a forma di prosciutto, che invade la rassegna Procargius, a Seulo, sino a domenica 17 dicembre. Il sistema è semplice: si paga il ticket all’ingresso e si convertono i soldi in questi singolari gettoni, che possono essere utilizzati per acquistare le specialità gastronomiche.

«A breve», scherza il sindaco Enrico Murgia, «arriverà anche alle quotazioni in borsa. Vi invitiamo a venire a trovarci». Nel corso della manifestazione, ci sarà spazio anche per convegni, laboratori e degustazioni. Non solo, perché domani, giovedì 14 dicembre, sarà proiettato alle 21.30 il cortometraggio “Bacio alla terra” di Giulia Clarkson e Grazia Dentoni.

Sabato, invece, dalle 11.30 sarà la volta del convegno “Il nostro futuro – Agriforeste mediterranee e prodotti di qualità”: «Più o meno la formula è quella dell’anno scorso», spiega Fabio Puddu, presidente di Su Scusorgiu Onlus. «Abbiamo messo appunto soltanto qualche appuntamento. Ci saranno più laboratori, più partecipazione. Per il resto la manifestazione è uguale allo scorso anno. Procargius è incentrato sull’allevamento del maiale semi brado. Tuttavia nella rassegna c’è una parte dedicata anche agli altri lavori della montagna, soprattutto al settore enogastronomico e all’artigianato».

© Riproduzione riservata